Weer half jaar vertraging voor 175 woningen in plan EDGE Eindhoven; gemeente krijgt huiswerk van Raad van State

Van Stalin tot Pokémon: docent Daan Krahmer brengt geschiede­nis zo levendig dat hij een prijs kan winnen

EINDHOVEN - In zijn lessen praat docent Daan Krahmer van het Eckartcollege net zo makkelijk over de Amerikaanse president Woodrow Wilson als over Pokémonkaarten. Hij maakt kans zaterdag tot geschiedenisdocent van het jaar te worden uitgeroepen.

11 november