Wéér problemen met beademingsapparatuur Philips; zorgwaakhond VS noemt zaak ‘zeer ernstig’

Eindho­venaar (59) aangehou­den voor poging moord of doodslag na beschieten auto in Sprundel

31 juli EINDHOVEN/SPRUNDEL - Een 59-jarige man uit Eindhoven is vrijdagmiddag aangehouden in Sint Willebrord. De man wordt verdacht van poging doodslag of moord, nadat hij mogelijk in Sprundel op een personenauto zou hebben geschoten.