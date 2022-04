Weer sportief los in de buitenlucht: grote opkomst bij seizoensopening Op Noord

EINDHOVEN - Survivalbanen, mountainbiken, midgetgolf of gewoon heerlijk in de zandbak spelen voor de allerkleinsten, het kan allemaal tijdens de seizoensopening van ‘Op Noord, actief ontmoeten’.

‘Eindelijk’ en ‘fijn dat het weer kan’ verzuchten de wachtende bezoekers als zondagmiddag de poorten opengaan voor de open dag bij ‘Op Noord, actief ontmoeten’ in Woensel-Noord.

Fietsenstalling ontploft

Het zonnetjes schijnt en het is nog wat aan de frisse kant, maar het deert niemand. Uiteindelijk krijg je het vanzelf warm tijdens het voetbaldart, de survivalbanen of met een drankje op het terras. Gaandeweg de middag ontploft de fietsenstalling en de parkeerplaats door de grote opkomst.

,,Het is vandaag een feestje. Het is lekker om weer open te zijn zonder coronamaatregelen. En nu maar hopen dat we deze drukte vasthouden dit seizoen”, zegt Geert van Kasteren, eigenaar van Paviljoen Op Noord.

Je komt ogen tekort tijdens een rondje over het park met bekende en nieuwe uitdagingen. Opblaasbare survivalbanen en springkussens, mountainbike clinics, het klimparcours, in teams lasergamen, het beweegplein of de glijbaan, er is genoeg te doen voor jong en oud. En wie het van zijn luie stoel wil bekijken, kan een plaatsje zoeken op het terras onder het genot van een drankje met verse pizza of een frietje.

Oefenen met pijl en boog

Tigo (9) staat voor de tweede keer klaar om mee te doen bij ‘archery tag’, de ‘Hunger Games’ in het klein. Deelnemers krijgen een masker op en beschieten elkaar of de targets met pijl en boog. Na een korte oefening begint het echte werk. Na het aftellen rennen de kinderen naar het midden om zoveel mogelijk pijlen te bemachtigen en kan het schieten beginnen. Tigo: ,,Echt leuk om te doen. Mijn vader zit in het leger en nu kan ik oefenen. Ik ben dan voorbereid als ik naar de kinderdag mag op zijn werk.”

Quote Mooi om te zien dat de kinderen hier zijn in plaats van achter de computer. Thijs, Student Summa College

Bij alle attracties staan instructeurs klaar om alles in goede banen te leiden. Thijs (17), student Summa College, zorgt dat de klimsetjes in orde zijn bij het hoogteparcours. ,,Het blijft druk hier. Mooi om te zien dat de kinderen hier zijn in plaats van achter de computer. We bezorgen ze vandaag een leuk dag.”

Fenne (8) komt net aangelopen om haar tuigje in te leveren. ,,Het was best wel spannend. Op een plek moet je laten vallen en dat is best eng. Maar toen ik gewend was, ging het goed.”

Opblaasbare survivalbaan in trek

De nieuwe attractie ‘Big Roll’ is ook enorm populair en trekt veel kinderen. Het is een grote opblaasbare survivalbaan in de vorm van grote kabelhaspels waar je overheen moet zien te klimmen. Liene (5) is trots dat ze de derde keer zonder hulp van haar vader Thomas van Weert het parcours overwint. Haar broertje Jesper (3) moet nog een beetje opwarmen en houdt het bij een iets minder moeilijk circuit. ,,Het is groots opgezet hier. Leuk hoor. Veel attracties zijn voor oudere kinderen, maar we komen gewoon iedere jaar terug, zodat ze alsmaar meer attracties kunnen doen”, zegt Van Weert lachend.