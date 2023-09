Weghalen foute namen op Eindhovens oorlogsmonument gestart, op tijd voor 18 september

Drie auto’s botsen op elkaar in Geldrop, bestuurder aangehou­den na positieve drugstest

GELDROP- Na een kettingbotsing tussen drie auto’s op de Mierloseweg in Geldrop is donderdagochtend de bestuurder van een van de voertuigen aangehouden. Na een positieve speekseltest, wat duidt op drugsgebruik, is de bestuurder meegenomen voor verder onderzoek.