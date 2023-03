Wegwerpbeker uit de gratie, Eindhovense evenementenbranche op zoek naar hét alternatief

Ruzie tussen aandeelhou­ders die miljoenen verdienden aan GGD-coronates­ten voorlopig nog niet klaar

ROERMOND - De ruziënde eigenaren van het Limburgse laboratorium dat een fortuin verdiende aan coronatesten van de GGD in Brabant Zuidoost, zijn nog niet van elkaar verlost. De rechtbank in Roermond heeft dat bepaald in een eerste uitspraak over hun miljoenenconflict.