Werk aan winkelcentrum Den Hof in Aalst gaat woensdag van start

ANALYSE Waarom voor PSV het huidige seizoen in financieel opzicht eigenlijk al geslaagd is

PSV presenteert waarschijnlijk medio volgende maand de jaarcijfers over seizoen 2022-2023, dat per 1 juli is afgesloten. Daarna is bij de club zoveel gebeurd dat het verslag alweer grotendeels achterhaald is. PSV kocht afgelopen zomer nogal wat spelers, plaatste zich voor de Champions League-groepsfase én deed één enorme verkoop. Daarmee is wel al het nodige te concluderen over de financiële staat voor dit seizoen.