Werknemer ernstig gewond bij val in Eindhoven, traumahelikopter landt

Buurt Cederlaan in Eindhoven vreest inkijk in tuinen door plan voor woontoren van 45 meter

1 juli EINDHOVEN - Omwonenden van de Cederlaan in Eindhoven zien niets in het plan om hier een 45 meter hoge woontoren te bouwen. Ze vrezen verlies aan privacy. En dat terwijl volgens de buurt altijd uitgangspunt was dat hier gewoon woningen met tuinen gebouwd zouden worden.