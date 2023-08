Wie gaan er spelen bij flink gehavend Helmond Sport tegen Roda JC? ‘Blij als deze periode achter de rug is’

Vijf conclusies over het nieuwe PSV, met De Jong, Babadi, Ramalho, nu nog Sangaré en straks misschien Vranckx?

PSV zit op rozen om in de play-offs van de Champions League terecht te komen en heeft de Johan Cruijff Schaal ook al binnen. Het seizoen had een stuk slechter kunnen beginnen in Eindhoven. Wat hebben de Eindhovenaren uit de afgelopen wedstrijden kunnen putten en hoe nu verder?