Wielewaal-verkoper heeft bonje met gemeente; bewoner Philips-landgoed is boos om ‘drukte’

Geen kiloknal­lers meer in Eindhoven­se reclamezui­len? Wethouder waarschuwt voor miljoenen­claims

EINDHOVEN - Reclame voor kiloknallers op reclameborden in de openbare ruimte. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, zijn die in Eindhoven zo snel mogelijk passé. Volgens de gemeente is dat echter niet zo eenvoudig, vanwege lopende contracten tot 2032.

8 september