Wijkvereniging Blixembosch viert uitgebreid het 30-jarig bestaan

EINDHOVEN - In de wijk Blixembosch was het dit weekend feest op het Ouvertureplein voor jong en oud. De wijkvereniging vierde haar 30-jarig bestaan met activiteiten voor iedere leeftijdscategorie

Zondagmiddag is het gezellige druk op het Ouvertureplein. Met de hitte valt het nog mee, maar wie de kans krijgt, zoekt toch de schaduw op. De leerlingen van dansschool Step by Step treden een aantal keren op in het randje schaduw. Afgewisseld door de Gracianen van muziekvereniging Gracia en andere optredens.

Het is een komen en gaan van mensen. Bij de optredens is het wat drukker, maar de kraampjes van lokale verenigingen, winkeliers en particulieren op de braderiemarkt worden ook goed bezocht.

Honing uit eigen wijk

Mats (8) staat met interesse te kijken bij de kraam van imker Wil Brans. Na uitleg over de bijen wil hij nog een potje honing uit eigen wijk. ,,Ik vind het wel interessant en leuk.” Zaterdag was hij ook van de partij. Er was een uitgebreid programma voor kinderen. ,,De rodeostier vond ik het leukst. De eerste keer heb ik het de minuut gehaald. De tweede keer bleef ik er tot het eind opzitten.”

Groot succes was het optreden zaterdag van kindercircus SimSalaBim. Bert Nieuwenhuis, bestuurslid wijkvereniging: ,,Zij hebben vier à vijf keer opgetreden. Zoveel kleine kinderen op het plein, het was een succes! Samen met de springkussens.” Vrijdagavond kon de oudere jeugd zich uitleven bij de disco in het jongerencentrum.

Uitstel door corona

Eigenlijk bestaat de wijkvereniging in Blixembosch in Eindhoven-Noord dit jaar 31 jaar. Het jubileum feest is voor de derde keer georganiseerd. Zoals bij zoveel activiteiten de afgelopen jaren gooide ook hier het coronavirus roet in het eten en moest het uitgesteld worden.

Quote In 1991 opgericht met als doel de saamhorig­heid en leefbaar­heid te stimuleren Jacques Borsboom, Voorzitter wijkvereniging

,,In 1989 zijn hier de eerste huizen gebouwd. De vereniging is in 1991 opgericht met als doel de saamhorigheid en leefbaarheid te stimuleren. We werken vanaf het begin met werkgroepen, zoals voor verkeer, senioren en leefbaarheid. De wijkkrant Blixemflitsen is toen ook opgericht”, vertelt voorzitter Jacques Borsboom.

Momenteel zijn er rond de 1200 leden. Het aantal loopt iets terug, terwijl er veel geboden wordt voor de tien euro lidmaatschapsgeld. ,,We organiseren veel activiteiten, zoals bijvoorbeeld kinderdiso en een seniorendag met Wim Daniëls, deze zijn gratis als men lid is”, zegt Nieuwenhuis.

Verjonging en expats zijn aandachtspunten

Aandachtspunten voor de toekomst zijn verjonging van het bestuur en de expats nog meer betrekken en laten integreren in de wijk. Borsboom: ,,Maar ook het opknappen van het voetbalveld en de jeu-de-boulesbaan.”

Wijkbewoners Rob en Dorine van Berlo waarderen de inzet van de wijkvereniging. ,, Het is goed georganiseerd. Ze richten zich veel op de kinderen en als die zich vermaken en er voor ons wat te drinken valt, dan is het goed”, zegt Dorine lachend.