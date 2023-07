Wil je zien! Op deze datum is een supermaan te bewonderen boven Helmond

PSV laat trainer Adil Ramzi alsnog vertrekken naar een van de grootste clubs van Afrika en gaat voor een nieuweling

PSV heeft een mondeling akkoord bereikt met het Marokkaanse Wydad AC Casablanca over de overgang van Jong PSV-trainer Adil Ramzi naar die club. Wydad is een van de grootste Afrikaanse teams ter wereld en de aanstaande transfer maakt Ramzi trots. Hij had nog een doorlopend contract in Eindhoven, maar gaat PSV normaal gesproken dus verlaten.