Wilhelminadorp bestaat bijna 75 jaar; volgend jaar reden voor een feest en nu al terugblikken met bewoners

Eindhovens duo maakt ‘biechtka­mer’ over klimaat bij Nemo: ‘Vaak moet je direct je mening klaar hebben over dit onderwerp’

EINDHOVEN/AMSTERDAM - Maak je je zorgen over het klimaat, of eigenlijk helemaal niet? In techniekmuseum Nemo in Amsterdam kunnen bezoekers vanaf deze week - Museumweek - hun hart luchten in een installatie, gemaakt door Studio Krom, twee jonge ontwerpers uit Eindhoven.