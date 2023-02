Willem van Dullemen: voormalig kolonel Verenigde Naties leidt nu Academisch Genootschap in Eindhoven

EINDHOVEN - Het Academisch Genootschap verzorgt regelmatig lezingen over politiek, geschiedenis of filosofie. Vrijdag om 20.00 uur is het katheder voor de eigen voorzitter.

Het maandelijkse Verhaal op Vrijdag bij het Academisch Genootschap (AG) in Eindhoven wordt deze keer verzorgd door Willem van Dullemen. Hij is sinds drie maanden voorzitter van het genootschap. Van Dullemen (68) was als kolonel jarenlang actief bij vredesmissies van de Verenigde Naties. In de jaren 90 leidde hij de verkoop van defensiematerieel. Daarover zal hij vrijdag vertellen, waarbij hij een inkijkje geeft in gevoelige cultuurverschillen en politieke gevoeligheden.

Hoe kwam u terecht bij het Academisch Genootschap?

,,In 2020, na dertien jaar op het Hoofdkwartier van de VN te hebben gediend, verhuisde ik van New York naar Eindhoven. Ik wilde mensen leren kennen, contacten leggen. Ik heb gezocht wat er gaande was in de stad en zo kwam ik uit bij het AG. De filosofiegroep sprak me aan. Daar zat ook de voorzitter bij en zij polste of ik haar wilde opvolgen. Daar voelde ik wel voor, want het is een veelzijdige club met aandacht voor maatschappij, kunst, cultuur, politiek en geschiedenis.’’

Wat gaat u doen als voorzitter?

,,We willen groeien. Ooit waren er duizend leden, nu zijn het er ongeveer 350. Op termijn zou een aantal van 600 mooi zijn, maar wel een hele uitdaging. En we willen ook verjongen. Daarom zijn we meer actief op sociale media. We hebben geen ballotage, wel volgen nieuwe leden een introductieprogramma. Behalve het betalen van 295 euro per jaar aan contributie hebben ze geen verplichting. Maar we zien wel dat er heel veel plezier hebben in vrijwilligerstaken. Daar zijn we blij mee, want we hebben geen betaalde krachten. Het horecapersoneel is in dienst van de exploitant, die ons mooie pand huurt voor cursussen en trainingen overdag.”

U was actief als militair bij vredesmissies.

,,Met mijn HBS-diploma op zak ging ik naar de KMA (Koninklijke Militaire Academie in Breda, red.). Daarna ben ik commandant geweest bij verschillende onderdelen. Zoals bij de inkoop van wapensystemen. Bij de VN vredesmissie in Srebrenica in 1994 was ik verantwoordelijk voor de logistiek voor onze troepen in die enclave. In Jeruzalem was ik plaatsvervangend hoofd van de waarnemers van de VN. Nu ben ik op verzoek van de VN bezig met een gedenkteken in New York voor bij vredesmissies omgekomen militairen en burgers sinds 1948.’’

In de jaren 90 was er na de val van de Muur een klimaat ontstaan van ontspanning. ‘We hebben geen vijand meer’, was het idee. Dat leidde tot het politieke besluit om te bezuinigingen op Defensie. Ik werd belast met de verkoop van materieel, vooral tanks en artillerie. Daar zal ik vrijdag een aantal bijzondere verhalen over naar voren brengen. Als militair was ik niet blij met de uitverkoop. Maar we volgen altijd de politieke besluitvorming.”

Quote VN-waarnemers dwingen respect af, juist omdat ze ongewapend zijn Willem van Dullemen, voorzitter AG

Even iets anders: het aantal jongeren dat met messen op stap gaat, neemt toe. Doe ik er goed aan om ook maar een mes mee te nemen als ik uitga?

,,Dat is een goede vraag. Maar laat ik zeggen dat ik verwacht dat die jongeren u als oudere te snel af zullen zijn. En ik wijs er op dat de VN-waarnemers in conflictgebieden ongewapend zijn. Dat werkt de-escalerend en dwingt respect af.’’

Op verzoek van Oekraïne sturen de EU en VS steeds zwaardere wapens om de Russen te bestrijden. Draagt dat bij tot een oplossing?

,,Die zal uiteindelijk toch gevonden moeten worden aan de onderhandelingstafel. Als je militair zwak staat, heb je daar ook een slechte positie. Veel belangrijk werk zal achter de schermen gebeuren, op zoek naar een compromis dat beide partijen zonder gezichtsverlies in hun land kunnen presenteren.”