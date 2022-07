Winkeldeuren dicht tegen energieverspilling, ‘van de zotte dat we in deze tijd de buitenlucht verwarmen’

In de winter draait de verwarming overuren om de winkels warm te stoken en in de zomer loeit de airco om warme lucht af te voeren. ,,Heel apart dat dit in deze tijd nog kan, aldus raadslid Jonas Roothans van de PvdD in Eindhoven. Iedereen is thuis aan het zoeken naar manieren om energie te besparen maar in de binnenstad lijkt niemand daar mee bezig.”