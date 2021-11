Winkelier bedreigd in Eindhoven na besluit alleen gevaccineerden binnen te laten

Haar man liep 50 jaar geleden een dwarslea­sie op en al die jaren zorgde zij voor hem

EINDHOVEN - Op de Dag van de Mantelzorg kreeg mevrouw Hanna van der Linden-Hendriks uit Eindhoven woensdagmiddag een koninklijke onderscheiding, omdat zij al vijftig jaar haar man verzorgt. In 1969 liep hij bij een ongeluk een dwarslaesie op en is sindsdien verlamd. Hij is volledig afhankelijk van haar zorg.

