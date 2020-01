Woedende PSV-supporters bestormen ingang Philips Stadion, ME grijpt in

Moslimge­meen­schap houdt nieuwjaars­re­cep­tie in Eindhoven: ‘Ze gaan me toch niet bekeren?’

19:11 EINDHOVEN - De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Eindhoven hield zaterdagavond een nieuwjaarsreceptie waar iedereen welkom was. Om mee te eten maar ook om uitleg te krijgen over hun geloof. ,,Kom in gesprek, wij bijten echt niet."