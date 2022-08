Woenselse Petruskerk neemt afscheid van bidstoeltjes

EINDHOVEN - De Sint Petruskerk neemt definitief afscheid van de ongeveer honderd bidstoeltjes die nog in de kerk staan. Ze zijn overbodig geworden door vergrijzing van de parochie.

De neogotische kruisbasiliek aan de Woenselse Kloosterdreef kampt - zoals vrijwel iedere kerk in Nederland - met een teruglopend aantal kerkgangers. ,,Dat is de eerste reden waarom de bidstoeltjes niet meer nodig zijn”, zegt Peggie van de Molengraft van het pastoraal team. ,,Bovendien hebben we knielbanken zodat gelovigen toch geknield kunnen bidden als zij dat willen.”

Maar er is nog een reden waarom de bidstoeltjes de kerk uit gaan en dat is het extra werk dat de veelal oudere vrijwilligers hebben met bijvoorbeeld het stofzuigen doordat de losse bidstoeltjes dan steeds verplaatst moeten worden.

Tientje per stoel

Parochie Sint Petrus’ Stoel heeft haar kerkgangers via het eigen parochieblad laten weten dat de stoeltjes voor een tientje per stuk mogen worden afgehaald. Met als resultaat dat inmiddels ruim de helft al is opgehaald door de eigen parochianen.

,,Er is dus best veel animo voor, maar ze zijn dan ook echt allemaal in goede staat”, zo zegt Van de Molengraft. ,,De enkele die dat niet meer waren, hebben we zelf weg gedaan.”

Koorplaatsen

De opbrengst van de stoeltjes komt voor honderd procent ten goede aan de kerk. Zo is het de bedoeling om binnen afzienbare tijd beneden in de kerk koorplaatsen te creëren zodat de eveneens steeds ouder wordende leden van het Petruskoor niet langer meer trappen hoeven te klimmen om de H. Mis muzikaal te ondersteunen. ,,Zo blijven we bezig met het realiseren van praktische oplossingen om volwaardig door te kunnen gaan als parochie.”