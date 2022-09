Woningnood of niet, de TU/e wil doorgroeien: desnoods op kamers in Poppel

‘Niet aan te slepen’: vraag naar kachelhout stijgt enorm... en de prijs ook

EINDHOVEN - Houtkachels zijn door de energiecrisis veel populairder, maar het is de vraag of je met stoken veel goedkoper uit bent. De prijs voor hout voor je kachel of openhaard is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. En het einde lijkt niet in zicht.

2 september