Woningoverval in Valkenswaard, politie ter plaatse

Sociale huurwonin­gen in Nue­nen-West in handen van Eindhoven­se corporatie Wooninc

NUENEN - De Eindhovense woningstichting Wooninc neemt 58 geplande sociale huurhuizen over van haar Nuenense evenknie Helpt Elkander. De zogeheten boerderijwoningen worden in 2024 opgeleverd door BPD in nieuwbouwwijk Nuenen-West.