Woontoren Niko verkocht aan belegger nog voor de bouw echt is begonnen

Zuivere lucht moet corona uit klasloka­len De Kiezel in Best houden: ‘Na drie dagen merk je al verbete­ring’

BEST - Ze zoemen en blazen, maar zorgen ook voor betere lucht. In vijf klaslokalen van Kindcentrum De Kiezel in Best staan sinds deze week luchtzuiveringsapparaten. Het is een experiment van onderzoekers uit Eindhoven en Leuven. Zij willen aantonen dat goede lucht corona kan weren.

2 februari