Wouter Blok en Will van de Kruijs volgen Tjeerd en Charlie Kooiman op als trainers bij korfbalclub DSC

Van de Kruijs is dit seizoen al coach van het tweede en samen met Tjeerd en Charlie Kooiman verantwoordelijk voor de selectie. Blok was eerder al hoofdtrainer van DSC in het seizoen 2018-2019.

Blok, woonachtig in Bodegraven, werkte bij onder andere WION in Rotterdam, Fortuna in Delft en Oranje Wit en DeetosSnel uit Dordrecht. Daarnaast was hij assistent van bondscoach Wim Scholtmeijer bij Oranje, dat in die periode zowel Europees als wereldkampioen werd en de World Games won.

Van de Kruijs werd landskampioen in het dameskorfbal met Rosolo uit Reusel. De Nuenenaar, die zelf speelde bij Klimop in Asten, trainde verder onder andere de dames van Be Quick uit Nuland en van Corridor uit Son en Breugel.

DSC staat momenteel tweede in de zaal in de Korfbal League 2. Op het veld staat het team vierde in de ereklasse A. De broers Tjeerd en Charlie Kooiman gaven eerder al aan dat dit hun laatste seizoen is in dienst van de Eindhovense club. Zij zijn toe aan een nieuwe uitdaging.

