Wraakvader Mario Haazen houdt voet bij stuk tijdens hoger beroep

DEN BOSCH – Heeft ‘wraakvader’ Mario Haazen in januari vorig jaar geprobeerd de man die zijn toen 14-jarige dochter via internet probeerde te verleiden, dood te slaan of is er toch sprake van zware mishandeling?

Die vraag staat maandag centraal in een hoger beroep bij het Gerechtshof in Den Bosch, aangespannen door het Openbaar Ministerie.

Volgens het OM, dat vorig jaar bij de rechtbank zes jaar gevangenisstraf eiste, is er sprake van poging doodslag of zelfs moord. Tegen de verdachte werd vorig jaar tien jaar cel geëist. De Helmonder, die op 19 januari de 48-jarige vermeende pedofiel zelf opspoorde, bij zijn huis postte, achterna ging in zijn auto en te lijf ging met een sneeuwschep op het terrein van de Grote Beek, houdt tijdens de zitting maandagochtend vol dat hij hem niet op het hoofd heeft geslagen.

‘Laffe aanval’

Haazen zou hem enkel een keer of vier hard op zijn armen en benen hebben geraakt. Volgens het slachtoffer, dat ernstige botbreuken opliep maar ook een snee in het achterhoofd, was er sprake van een ‘laffe aanval’ in de rug. De man heeft maandenlang in het ziekenhuis gelegen en heeft nog altijd psychische en lichamelijke klachten. Zijn advocaat, mr. Bruinsma, diende een verzoek tot schadevergoeding in van ruim 15.000 euro.

Getuigen hebben verklaard dat zij gezien hebben hoe het slachtoffer minstens één of twee keer op het hoofd werd geslagen. Uit onderzoek door het NFI is gebleken dat Haazen zijn slachtoffer vermoedelijk met de scherpe kant van de schep het hoofd van de vermeende kinderlokker heeft geraakt. De breuken in de armen van Jack S. zijn volgens het OM ontstaan omdat hij de klappen gericht op zijn hoofd wilde afweren.

Bedreiging

Haazen kwam tot zijn daad, zo herhaalde hij, omdat ‘de politie niks deed’. Vlak voordat hij Jack S. met een sneeuwschep te lijf ging, had hij nog telefonisch contact met de politie. ‘Waarom heeft u niet op hun komst gewacht’, wilde de voorzitter van het Hof onder meer weten.

Volgens Haazen was Jack S. zelf begonnen met slaan. ‘Als hij dat niet gedaan had, was er helemaal niks gebeurd en was het bij een bedreiging gebleven’, aldus de Helmondse vader.

Haazen heeft alles bij elkaar nu 17 maanden vastgezeten; zijn straf plus de voorlopige hechtenis vanwege het hoger beroep. Raadsman Jan-Hein Kuijpers vindt dat ‘uitzonderlijk lang’.