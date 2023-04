Zaalvoetballers ZVV Eindhoven geven niet thuis na gestaakt duel

Zeldzame Steller zeearend gespot in Oudewater: ‘Pasgeleden had hij het gemunt op een kip’

Menig voorbijganger zal raar hebben opgekeken toen er maandagochtend in Oudewater een grote, zeldzame zeearend in de boom zat. De roofvogel is eind maart uit de Belgische dierentuin Labiomista ontsnapt. Maar hoe moet je zo’n gevleugelde reus nu weer vangen?