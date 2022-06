Zakkenrollers slaan weer toe, vooral in Eindhoven; zó word je gerold

BRABANT - Steeds vaker slaan zakkenrollers weer toe. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Vooral in Eindhoven was het in de eerste maanden van dit jaar vaak raak. Vergeleken met vorig jaar werd er in heel Nederland ruim twee keer zo vaak zakken gerold.

Van januari tot en met mei kwamen er in totaal bijna 3.700 meldingen van zakkenrollerij binnen bij de politie. In dezelfde maanden vorig jaar waren dat er iets meer dan 1.600. In Brabant werden 510 zakken gerold. Vooral in Eindhoven was het vaak raak. Daar kreeg de politie al 194 meldingen binnen. Vorig jaar waren dit er nog 53.

Grootste stijging

Vergeleken met vorig jaar steeg het aantal meldingen van zakkenrollers in Brabant het meest in Breda. Daar werden dit jaar al 89 zakken gerold. In dezelfde maanden vorig jaar gebeurde dat maar 15 keer.

De stijging heeft volgens de politie te maken met de coronamaatregelen van de afgelopen jaren. „Als er geen mensen op straat zijn en er anderhalve meter afstand moet worden gehouden valt er weinig te zakkenrollen”, meldt de politie. „Met het loslaten van de maatregelen neemt het aantal gevallen van zakkenrollerij weer toe.”

Vooral in de grote steden werden veel zakken gerold. Zo’n acht op de tien diefstallen vond plaats in de twintig grootste gemeenten. Koploper is Amsterdam. Daar was het dit jaar al 1200 keer raak. Daarna volgen Rotterdam (246) en Den Haag (222).

Daling in Brabant

Hoewel het flinke stijgingen zijn, liggen de aantallen vaak nog op of onder de cijfers uit 2019. Zo ook in Brabant. In 2019 werden in dezelfde maanden bijna 850 zakken gerold. Dit jaar waren dat er met 510 gevallen een stuk minder.

Tekst gaat verder onder de uitleg van de politie.

Zó gaan zakkenrollers te werk Wil je voorkomen dat je in een drukke winkelstraat of tijdens een evenement gerold wordt? De politie legt uit hoe zakkenrollers te werk gaan. - Ze leiden je af. Bijvoorbeeld door je een duw te geven of een vuurtje of de weg te vragen. - Ze werken meestal in teams, kijken elkaar vaak aan en wisselen signalen uit. Word je door een onbekende aangesproken? Wees dan alert. - Een medeplichtige slaat dan vaak zijn slag. - Ze kunnen de buit na het stelen doorgeven aan handlangers. - Ze lopen doelloos in het rond en hebben veel interesse in mogelijke slachtoffers en hun bezittingen. - Het geld en de pasjes worden vaak zeer snel uit de portemonnees gehaald, waarna de portemonnee wordt weggegooid. - Soms maakt de zakkenroller gebruik van de huisgegevens die in je portemonnee te vinden zijn om, als er ook sleutels zijn gerold, later in de woning in te breken. Als je sleutels zijn gerold, is het raadzaam om nieuwe sloten te plaatsen.

Aanhoudingen

De politie roept op aangifte te doen bij zakkenrollerij. Alleen dan krijgt de politie inzicht in aantallen en mogelijke werkwijzen. Met deze gegevens proberen agenten zakkenrollers aan te pakken.

Zo werd vorig jaar zeven keer aangifte gedaan tegen een zakkenroller. In april sloeg hij meerdere malen toe op het 18 Septemberplein. En eerder dit jaar werd een zakkenroller aangehouden in het centrum van Eindhoven. Samen met een andere man werd hij aangehouden voor het stelen van jas in een kledingwinkel. De wijkagent herkende een van de mannen. Hij had hem op camerabeelden gezien waarop een vrouw werd bestolen van haar telefoon.

Benieuwd hoeveel zakken er in jouw gemeente zijn gerold en hoe vaak dat gebeurde de afgelopen jaren? Bekijk het in onderstaande grafiek en op de kaart.

