Zedendelinquent onder invloed van drank en drugs opgepakt in Eindhoven: poederresten onder neus zijn ‘verf’

De politie had aanwijzingen dat hij in een woning in de wijk Woensel verbleef. Toen agenten op het adres aankwamen deed de man de deur open. Toen de dienders zagen dat er allerlei messen om hem heen lagen, grepen ze hem zo snel mogelijk vast en sloegen hem in de boeien.

Verdachte ver heen

Volgens de wijkagent was de man zo ver heen dat hij geen besef meer had of het ochtend of avond was. Toen hem werd gevraagd of hij alleen in de woning was antwoordde hij: ‘Net was er nog iemand!’ Na een doorzoeking bleek er geen andere persoon in de woning te zijn.