Zeer grote natuurbrand in Eindhoven: ‘Vuurfront van 30 meter’

EINDHOVEN - Aan het Leenderfietspad in Eindhoven is zaterdagavond rond 19.35 uur een ‘zeer grote natuurbrand’ ontstaan. Het zou gaan om een vuurfront van ruim dertig meter, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio. Inmiddels is de brand onder controle.