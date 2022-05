Zelf doedelen tijdens Klassiek op de Campus

EINDHOVEN - De organisatie van Klassiek op de Campus had zich er zondag meer van voorgesteld. Het programma liep gesmeerd, maar de publieke belangstelling bleef onder de maat. De kille wind en de buien nodigden niet uit om het terrein van de universiteit te bezoeken.

„Het was zo koud dat ik mijn vingers niet goed meer kon bewegen”, klaagde een violiste van het Amersfoorts Jeugdorkest na hun optreden op het Markthal podium. Het is een open ruimte waar de wind vrij doorheen kon waaien.

Het was geen pretje om daar lang te blijven zitten, hoe goed de muzikanten hun best ook deden. Bezoekers zochten het bij de binnenactiviteiten, zoals de doedelzakworkshop. Die werd geleid door Gilian Hettinga en Jeannette Smits van de Beatrix Pipe Band uit Hilversum, gekleed in Schotse kilts.

Zoemen als licht ontstemde bijen

Ze gaven de meer dan dertig deelnemers een speciale chanter, de melodiepijp van een doedelzak, om mee te oefenen. Het geluid is aanzienlijk minder schel. En zo kon je de hele zaal horen zoemen als een zwerm licht ontstemde bijen. Karlijn van den Bijgaart uit Eindhoven en haar dochter Marijn deden flink hun best om een fatsoenlijk geluid uit de chanter te krijgen. „We houden ervan om ongewone dingen te doen”, zei Van den Bijgaart. „Een workshop doedelzak is iets waar ze anders nooit mee in aanraking komt.”

Quote Spelen, bijven blazen, en de luchtdruk in de zak constant houden. Ik vergat te blazen. Deelnemer aan workshop doedelzak spelen

Na het oefenen mochten de mensen een voor een proberen hoe het is om doedelzak te spelen. Er stond een lange rij te wachten tot ze aan de beurt waren. Dat was waar ze voor gekomen waren, maar het viel nog niet mee. „Je moet aan zoveel dingen tegelijk denken”, liet het eerste proefkonijn weten. „Spelen, bijven blazen, en de luchtdruk in de zak constant houden. Ik vergat te blazen.”

Spelen met campingblaasbalgen

De concerten die binnen gegeven werden, konden rekenen op een goede opkomst. Tijdens het optreden van het Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock in het hoofdgebouw liep de zaal langzaam vol. De geluiden van de Kindermuziektuin, opgesteld voor de ingang, drongen soms door in het Requiem van Gabriel Fauré dat de studenten uitvoerden.

Met name een doordringend fluiten van orgelpijpen die je met campingblaasbalgen kon bespelen. Veel kinderen waren er niet, tot verdriet van Saskia Martens die de muzikale speeltuin gebouwd heeft. „Maar zoals je ziet vinden ook studenten en volwassenen het leuk”, concludeerde ze.

De organisatie was evenmin gelukkig met het weer. „Toen we het opbouwden zag het er allemaal nog vriendelijk en zonnig uit”, zei een van hen. „Volgend jaar is het hopelijk beter. Nu ben ik vooral heel moe.”

Volledig scherm In de zaal klonk het geluid van licht ontstemde bijen. © Kees Martens/DCI Media