Zelfs metalheads blèren mee met “Bonnie, kom je buiten spelen”

Een zaal vol met langharige metalheads in onleesbare bandshirts is geen ongewoon gezicht meer op zaterdagavond in Eindhoven rockcity nu concerten weer mogen. Dat wordt het wel als daartussen ook mannen in lederhosen staan en vervolgens ook nog Bonnie St. Claire onder luid gejuich het podium opkomt. Welkom bij het Das Oktober Metalfest in het Klokgebouw.