Zelfs Stevie Wonder is fan van Eindhovense start-up die blinden smartphone laat bedienen

Mede-oprichter Freek van Welsenis van Hable kon zijn ogen bijna niet geloven vorige week in Los Angeles tijdens de grootste beurs ter wereld voor blinde mensen. Daar kwam toch echt Stevie Wonder plots op zijn stand afgelopen, nou ja meer dan een tafel van twee bij drie meter was het niet. En het had niet veel gescheeld want Van Welsenis was bijna klaar om weg te gaan.