Zelfs tijdens haar eigen revalidatie bleef ze anderen helpen; Dimphy Bielars ontvangt vrijwilligerspenning van Son en Breugel

PSV reist woensdag naar Sevilla om daar de uitwedstrijd in de tussenronde van het Europa League-toernooi te spelen. De ploeg van Ruud van Nistelrooij zal de klus niet onderschatten omdat Sevilla ‘maar’ de nummer twaalf in de tussenstand van La Liga is.