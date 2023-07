Zestig jaar dorpshuis in Sterksel; ‘Valentijn houdt het dorp bij elkaar’

INTERVIEW Peter Bosz krijgt energie van de jonge talenten bij PSV: ‘Zelf sliep ik ook een nacht niet, voor mijn debuut’

PSV is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, met een piepjonge ploeg. De internationals van de club zijn nog niet terug, aankopen moeten nog instromen en één speler is zelfs nog actief op een toernooi: Ismael Saibari. Het is voor Bosz, kortom, bouwen aan een huis waarvan nog lang niet alle stenen bij de metselaar zijn gebracht.