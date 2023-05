Zeventiende aanhouding in grote Eindhovense drugszaak: man (30) uit Den Bosch zit vast

Lotgenoten­groep voor longcovid­pa­tiën­ten van start in Eindhoven: ‘Het wordt géén klaaggroep’

EINDHOVEN - ,,We zijn niet zielig, maar we willen ons leven terug.” Met die oproep start Mieke van de Donk een lotgenotengroep voor mensen die long covid hebben, de slepende ziekte die het gevolg is van een besmetting met corona.