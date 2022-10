Zeventig gitaren op één podium, concert van het Spotlight Orkest is een hele uitdaging

WAALRE - Maar liefst zeventig gitaristen nemen donderdagmiddag bezit van het podium in de grote zaal van Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven. Het Spotlight orkest voor aankomend talent mag zich samen met de Gitaarbende vijf kwartier lang uitleven.

Spotlight is de naam voor het initiatief van het Muziekgebouw om met steun van ASML amateurmuzikanten uit de regio een kans te bieden om op te treden met professionele ondersteuning. Donderdag is het podium waar wereldberoemde artiesten staande ovaties in ontvangst namen, gereserveerd voor gitaristen uit Waalre en omgeving. Het Spotlight gitaarorkest en de Gitaarbende hebben twee vrijdagavonden samen gerepeteerd in Het Huis van Waalre. Beide zijn ontstaan bij Muziekonderwijs Aalst-Waalre (MAW), een vereniging van muziekdocenten.

Vriendelijke en duidelijke dirigent

Peter Constant is een vriendelijke en duidelijke dirigent. Hij slaagt er bij de repetitie in om gitaristen van verschillende niveaus plezier te laten beleven en er tegelijk een samenhangend geheel van te maken. Hij kan zich wel vinden in de vergelijking met een zangkoor. ,,Daar heb je ook verschillende stemmen, die zorgen voor een rijke klank.” Bij de gitaarbende klinken ook een basgitaar en er duiken ook een elektrische gitaar, een steelstring en een ukelele op.

Het bekende La Bamba is een van de nummers die donderdag te horen zijn. Tijdens de repetitie valt vooral het plezier van de gitaristen op. Sommigen ogen ontspannen, anderen juist geconcentreerd.

Samen muziek maken is veel leuker

Veel leden van het gitaarorkest krijgen individueel les van een van de docenten van MAW. Maar samen muziek maken is nog veel leuker, zo blijkt. Luuk van Woerde (10) vertelt na de repetitie dat hij veel leert van de oudere muzikanten en hij kijkt er naar uit om op een groot podium te spelen.

Isis Seelemeijer (11): ,,Dit was de tweede repetitie, maar ik heb al vijf nieuwe liedjes geleerd en ook veel thuis geoefend.” Haar negenjarige broer Kees wil wel vaker op een podium staan, want het lijkt hem fijn om mensen blij te maken met zijn muziek. Sam Riguez (10): ,,Ik heb geen broer of zus, hier heb ik andere kinderen leren kennen. Dus toen we vanwege corona een jaar moesten wachten, vond ik dat heel vervelend.”

Gitaardocente Anneloes van Hout is vanaf het begin bij NAW betrokken en ook verantwoordelijk voor een aantal arrangementen voor Gitaarbende en -orkest. Hoe gaat ze dan te werk? ,,Dat is afhankelijk van wie het gaat spelen. Nu wil ik dat iedereen kan meedoen, ook de allerkleinsten.”

Het concert wordt donderdag opgeluisterd door de Italiaanse sologitarist Vito Nicola. Het duurt van 17.00 tot 18.15 uur. De toegang is gratis, maar reserveren vooraf is nodig via muziekonderwijsaalstwaalre.nl/ticketsreserveren.