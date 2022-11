Zo bezorgen zij heel veel kinderen toch een prachtige Sinterklaas: ‘Het zou beter zijn als we niet nodig waren’

Italiaan (54) zwaarge­wond aangetrof­fen in woning in Eindhoven, vermoede­lijk mishandeld

EINDHOVEN - In een woning aan de Bakkerstraat in Eindhoven is dinsdagochtend een zwaargewonde 54-jarige Italiaanse man gevonden. Na reanimatie is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

15:05