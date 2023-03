Zo gaat het met alle winterse vertrekkers bij PSV: Vertessen ontdooit in de Belgische top

Tijdelijke fietsen­stal­ling bij busstation Eindhoven te duur, project met miljoenen­ver­lies stopgezet

EINDHOVEN – De kosten voor een tijdelijke fietsenstalling bij busstation Neckerspoel in Eindhoven lopen zo erg uit de hand dat het project is stopgezet. ProRail en de gemeente slikken samen een verlies van in totaal 2,4 miljoen euro.