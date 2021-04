Zo luxe woonde Johan Vlemmix, eigenaar laat oude landhuis compleet strippen

EINDHOVEN - De een noemde het een uit de kluiten gewassen woonwagen, de ander refereerde liever aan paleis Versailles. Maar van alle kitscherigheid is bij het optrekje van oud-eigenaar Johan Vlemmix aan de Anthony Fokkerweg in Eindhoven weinig meer over. De villa ondergaat een make-over van jewelste. Van alle kitscherigheid is weinig meer over.