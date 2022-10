Zoeken naar een thuis buiten Oekraïne

Dasha Tsapenko en Marjo van Schaik houden zware jassen omhoog, die van oudsher gedragen worden door herders in de Karpaten, in het uiterste westen van Oekraïne. Gunya’s heten ze. Traditioneel zijn ze gemaakt van wol. Ze zijn zwaar. De drager verdwijnt er bijna in. Maar ze bieden bescherming tegen de elementen. De buitenkant is bezet met strengen. „Als het regent lopen de druppels er vanaf”, zegt Tsapenko. Oorspronkelijk afkomstig uit Kiev, waar ze architectuur studeerde, woont ze nu al zeven jaar in Eindhoven. Ze is afgestudeerd aan de Design Academy.

Hennep en mycelium

Ze maakt de gunya’s samen met Marjo van Schaik en Ruslana Goncharuk. Ze gebruiken niet alleen wol, maar ook vilt, hennep en mycelium (het ondergrondse netwerk van draden van schimmels en zwammen). De gunya is ideaal voor herders, die een groot deel van de tijd buiten leven. De jassen die in Home(Land) te zien zijn, vertegenwoordigen daarnaast verbanden tussen traditie en vernieuwing, en uitwisselingen tussen Oekraïne en Nederland. „Ik wilde hennep gebruiken als basis en voedingsmiddel voor het mycelium”, zegt Tsapenko. „Het levert een stevige vezel, waar vroeger touw van gemaakt werd. Ik kwam erachter dat hennep in Nederland niet zomaar gekweekt mag worden. Die heb ik in Oekraïne moeten bestellen. De wol komt uit Nederland. Het is hier een restproduct, afval van schapenteelt.”

Uien en bietjes

Ook de kleurstoffen verbinden de twee landen met elkaar, aldus Tsapenko. „Vroeger maakten mensen die zelf, met natuurlijke middelen. Tegenwoordig halen ze de pigmenten uit China. Dat is een stuk minder bewerkelijk. Maar zo gaat de eeuwenoude kennis voor het maken van verfstoffen verloren. Wij gebruiken uien en bietjes om geel en rood te maken. Het zijn twee belangrijke ingrediënten van borsjtsj, Oekraïense bietensoep. Ook hebben we textielverf weten te maken van mycelium. Schitterend roze, maar het ruikt nogal vies. In Nederland worden natuurlijke kleurstoffen weer steeds vaker gebruikt. Die kennis geven we terug aan de mensen in de Karpaten.”

Tsapenko was al een jaar aan het werk op de gunya’s toen Rusland in februari haar vaderland binnenviel. De vluchtelingenstroom die op gang kwam door de oorlog, versterkte het idee van bescherming en saamhorigheid, maar riep ook de vraag op wat thuis zijn betekent voor mensen die gedwongen worden een bestaan op te bouwen buiten hun vaderland. Enerzijds is er het vastklampen aan dingen die het thuisland vertegenwoordigen, zoals de gunya.

Puin uit Irpin en Boetsja

Anderzijds is een gevoel van samenzijn van belang. En waar zijn mensen meer samen dan aan tafel, waar ze een maaltijd delen. In Home(Land) is eetgerei te zien, zoals borden, kommen en mokken. Ook die zijn verbonden aan Oekraïne. „De betrokken kunstenaars gebruiken natuurlijke grondstoffen, zoals melk, zout, boekweit en een plantaardig bindmiddel. Het zout herinnert ons aan de bezetting van de Krim en de Donbas, waar ons zout altijd vandaan kwam. Ook zijn er vazen, gemaakt van puin uit de steden Irpin en Boetsja, waar de Russen huisgehouden hebben.”

Maar belangrijker nog dan de voorwerpen in Home(Land) zijn de verhalen die ze vertegenwoordigen. „Wat we vertellen is dat je een manier van leven niet zomaar in een andere, in dit geval Nederlandse, omgeving kunt plaatsen. Dit is een eigentijds verhaal.”

