Zonnebloem Eindhoven aan zijden draad door gebrek aan vrijwilligers: ‘Ik moet er niet aan denken dat het stopt’

MET VIDEO PSV heeft deze 24 spelers ter beschik­king om ‘het wonder van Eindhoven’ te realiseren

PSV trainde woensdag met een selectie van 24 spelers in aanloop naar het duel met Sevilla FC van donderdagavond. De ploeg van Ruud van Nistelrooij moet zich in het Europa League-toernooi terug zien te knokken uit een vrijwel onmogelijke uitgangspositie, want in Spanje ging PSV vorige week met 3-0 onderuit. Voor het bereiken van de achtste finales is dus een wonder nodig.