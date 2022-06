Zoon schoot zijn stiefvader mogelijk per ongeluk in zijn nek in Tongelre

Vlaggen gehesen op hoogste punt nieuwbouw voor Fontys Hogescho­len in Eindhoven

EINDHOVEN - Fontys Hogescholen hebben maandagmiddag de vlag gehesen voor het bereiken van het hoogste punt bij de nieuwbouw op campus Rachelsmolen in Eindhoven. Aannemer Hurks schiet al aardig op met de bouw van de drie nieuwe panden R11, R12 en R13. Die moeten in de zomer van volgend jaar in gebruik genomen worden door diverse scholen van Fontys.

27 juni