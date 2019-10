Zoon van overleden scooterrijdster doet emotionele oproep aan doorrijder om zich te melden: ‘Ze hebben m'n moeder afgepakt’

EINDHOVEN - De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau Brabant camerabeelden vrijgegeven van de auto die doorreed na een aanrijding op zondag 15 september met een scooterrijdster (66) op de Elzentlaan in Eindhoven. De vrouw overleed een dag na de aanrijding. De politie roept de inzittenden van de auto, een donkerblauwe Opel Zafira, op zich te melden. Ook de zoon van het slachtoffer riep de doorrijder in het programma op zich te melden.

De vrouw was rond 16.00 uur onderweg op haar nieuwe scooter, die ze twee dagen voor het ongeval had gekregen. Ze was op bezoek geweest bij haar dochter en was op weg naar huis.

Hoofdletsel

In de reconstructie die Bureau Brabant maandagavond uitzond, is te zien hoe de Zafira uit de Bomansplaats komt gereden en met een klap tegen de scooterrijdster aanrijdt. De auto staat even stil en rijdt vervolgens door in de richting van de Doctor Schaepmanlaan, daarbij de vrouw met hoofdletsel achterlatend.

Omstanders bieden eerste hulp en het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis gebracht. Daar blijkt uit scans dat haar hersenen zijn gekneusd, haar neus is gebroken en dat haar oogkas is gescheurd. De vrouw blijft in het ziekenhuis en komt in de vroege ochtend te overlijden.

Je krijgt het gevoel van binnen: ze hebben m'n moeder afgepakt. Zoon slachtoffer

Haar zoon vertelt in de uitzending over de impact die het ongeval op hem, zijn zus en hun familie heeft. ,,Je krijgt het gevoel van binnen: ze hebben m'n moeder afgepakt." In de uitzending doet hij een emotionele oproep aan de doorrijder om zich te melden bij de politie.

Schade

De donkerblauwe auto met Nederlands kenteken die het ongeval veroorzaakte heeft dakrails en volgens de politie schade opgelopen aan de voorkant, zowel in het midden als rechtsvoor. Behalve de bestuurder zou er ook een passagier in de auto hebben gezeten. De politie vraagt garagebedrijven zich te melden als de auto bij hen is gebracht ter reparatie.

De politie is eveneens op zoek naar inzittenden van - waarschijnlijk - een witte Lancia Ypsilon met een Belgisch kenteken, die vlak achter de Zafira reed na het ongeval. Ook vraagt ze de inzittenden van een Citroën Xsara en een BMW cabrio, die vlak voor het ongeval over de Elzentlaan reden, zich te melden.