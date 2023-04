Zoon van slachtoffers woningoverval in Helmond: ‘Het is echt heel erg wat er is gebeurd, het doet me pijn’

Nederlands grootste fentanyl­vondst in Eindhovens schuurtje: OM eist 4,5 jaar cel

Een 43-jarige man uit Berghem moet, als het aan het OM ligt, 4,5 jaar de cel in. Hij wordt ervan verdacht dat hij 1280 gram fentanyl zou hebben geleverd. De uiterst verslavende drugs werd in februari 2020 gevonden in een schuurtje in Eindhoven. Het OM spreekt van de grootste fentanylvondst ooit in Nederland; de hoeveelheid is een half miljoen keer de dodelijke dosis.