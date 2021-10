Zorgwaakhond VS én concurrent van Philips waarschuwden ook al voor ozonreinigers

Omzet Sons elektroni­ca­be­drijf Neways blijft geremd door schaarste aan chips en andere componen­ten

18 oktober SON - Neways blijft last ondervinden van tekorten aan chips en andere componenten. De omzet van het Sonse elektronicaconcern daalde in het afgelopen kwartaal. Ook in het vierde kwartaal houdt Neways rekening met een ‘drukkend effect’ op de omzet.