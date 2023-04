ZVV Eindhoven houdt hoop levend op klassebehoud

Milan Design Week Van jonge honden tot keiharde commercie: op de Salone del Mobile in Milaan komen de uitersten van design bij elkaar

MILAAN - Op de Salone del Mobile in Milaan en in de binnenstad van de Italiaanse Domstad vind je nog tot en met dit weekend super de luxe meubels én avontuurlijke experimenten, ook van Eindhovense ontwerpers. De studenten van de Design Academy gooien er graag de knuppel in het Milanese hoenderhok met ‘een gezonde dosis chaos'.