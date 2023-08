Zwaar onderzoeksmiddel ingezet rond faillissement Lightyear: 'Vraagtekens bij het handelen van het bestuur’

VAN DE LEZER ‘Alles wat er in de wereld gebeurt, raakt Eindhoven’

Eindhoven is geen eiland. Alles wat er internationaal speelt heeft invloed op Brainportbedrijven en daardoor ook op inwoners. Als raadslid kom je er niet meer mee weg om je schouders op te halen over wat er gebeurt in de rest van de wereld, stelt raadslid Tjeerd Ritmeester.