Zwerver stichtte brand bij tankstation en nachtopvang, maar rechtbank vindt dwang-tbs érg drastisch

Video ‘Huisje’ van dakloze man gaat dag na brandstich­ting opnieuw in vlammen op in Eindhoven

5 mei EINDHOVEN - Het ‘huisje’ van de dakloze man dat maandag voor een deel in vlammen opging, is dinsdag opnieuw in brand gestoken. Het onderkomen staat aan de Achtseweg-Zuid in Eindhoven.