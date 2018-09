Alle Hamsterbollen terug halen

column Kippen­slacht

24 juni Een kipdijfilet of een kippebout bestel ik bijna achteloos bij de slager. Ik vraag me altijd af of het fatsoenlijk vlees is en of het dier scharrelmomenten heeft gekend. Maar nadenken over de slacht, doe ik daar niet. En dan bedoel ik echt nadenken over de manier waarop die kip aan haar einde is gekomen. Het moment van het mes door de keel, zeg maar.