Appie, stop alsjeblieft met de mini-huisjes en doe wat je ons belooft

Column Ellen Willems Aardappe­len zijn een veelbelo­vend alterna­tief voor sporters

15 november Een laat ontbijt in een brasserie in Utrecht met een kom dikke yoghurt met geroosterde granen, frambozen, rode bessen en aardbeien. En heel veel vogelzaad. Altijd mee oppassen met dit zaad, want wie de foodies-aanbeveling van drie eetlepels chiazaad per dag letterlijk ter harte neemt, neemt de kans bij de dokter te belanden met een gelbal in de slokdarm.