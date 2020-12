De dark side

Bij het avondeten hoort worst, een kip of een runderlap. Maar helaas, aangezien ik kook en zeker niet iedere dag vlees wil eten, is het dus geregeld een plantaardige of bijna-plantaardige maaltijd. Een dag of drie gaat dat goed, maar dan begint het gemor.



Zaterdag waren we bij de film Gunda. Een wonderschoon portret van een zeug en haar twaalf biggen. Je krijgt een intiem inkijkje in haar wereld. Des te schokkender is het slot als haar jongen bruut worden weggehaald. Haar stress gaat door merg en been. En ik herken het van mijn eigen varkens.



Of we spare-ribs kunnen halen op de terugweg? Ik reageer kribbiger dan nodig. En maak thuis demonstratief iets met paksoi en paddestoelen. ‘En friet dan, dat heeft toch niets met varkens te maken?’ En dat klopt gelukkig.