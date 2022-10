De huiskat van de supermarkt om tegen aan te praten

COLUMN Ellen Willems Na de horror­brand lijkt het erop dat Straathof nog niet te stoppen is

Vijf megastallen met varkens in Nederland, acht stallen in Hongarije, tien in Duitsland en een heleboel in Roemenië. Het was de status van het varkensimperium van varkenshouder Adriaan Straathof vijf jaar geleden.

24 januari