Dierenliefde is heel wat anders dan een konijn in een hokje

Column Best eng, die eerste oester

17 juni Wat is dit man! Wat als ik het moet uitkotsen? We eten met het gezin bij de Italiaan en we eten oesters. Gewoon eentje bij het aperitief. Dat doe ik ook pas de laatste jaren, maar als je eenmaal door al die afwerende gevoelens heen bent, is een glas wijn met een oester one of those things. Maar ik snap het, het ziet er angstaanjagend uit. Zeker als je 11 jaar bent.